Câmeras flagram frentista sendo assassinado ao ldo de bomba em posto de combustíveis em Jaboatão

Ocupante de carro atirou em frentista ao lado de bomba em posto de combustíveis, em Jaboatão (Redes sociais )

Um frentista foi assassinado no fim da noite de segunda (2), ao lado de uma bomba, em um posto de combustíveis em Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que uma pessoa, que estava dentro de um carro, atira em Victor Hugo da Silva Andrade.

O crime aconteceu por volta das 23h, no posto, que fica no quilômetro 78 da BR-101.

Os vídeos mostram, ainda, que o carro se aproxima da bomba de combustíveis, como se fosse abastecer.

De repetente o ocupante do veículo abaixo o vidro e dispara um tiro na vítima.

O frentista cai no chão e ainda é atingido por outros disparos de arma de fogo, efetuados pela mesma pessoa que estava no carro.

Em seguida, as câmeras mostram o carro saindo do posto em alta velocidade.

Victor ainda foi levado para uma unidade de saúde, em Lagoa Encantada, na mesma cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que o caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul. “As investigações seguem em andamento”, acrescentou.