Bombeiros retomam nesta terça (3) as buscas pelo remador do Sport desaparecido no Capibaribe

O remador do Sport desapareceu, nesta segunda-feira (2), durante um treino, nas proximidades do Parque das Graças, Zona Norte do Recife

Bombeiros buscam por homem que caiu de remo no Rio Capirabibe (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Bombeiros retomam buscas do remador do Sport desaparecido no Rio Capibaribe. A operação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi reiniciada às 7h desta terça-feira (3), no Rio Capibaribe, no Recife.

Edvane Cesar do Carmo, de 49 anos, desapareceu nas águas do rio, nesta segunda-feira (2), durante um treino de remo, nas proximidades do Parque das Graças.

De acordo com a corporação, o acionamento foi feito nas primeiras horas da segunda.

Edvane havia entrado recentemente no remo no Sport Club do Recife e, na segunda-feira passada, resolveu fazer um treino individual quando caiu na água, por volta das 5h40.

Ele não utilizava colete salva-vidas no momento. Amigos que acompanhavam o treino presenciaram a queda, e um deles tentou prestar socorro antes da chegada das equipes de resgate, mas não conseguiu retirá-lo do rio.

O desaparecimento ocorreu em um trecho entre a Ponte da Torre, na Rua Amélia, e a Ponte da Capunga, na Rua Joaquim Nabuco, na Zona Norte da capital.

Conforme o Corpo de Bombeiros, pelo menos quatro viaturas foram empregadas na operação, incluindo equipes de mergulho, salvamento aquático, resgate e comando operacional, além do apoio do Grupamento Tático Aéreo.

As buscas foram suspensas no início da noite de segunda (2) por causa da baixa visibilidade.

As operações contam ainda com embarcações de apoio e pescadores da área.

Segundo a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Edvane ocupa cargo comissionado na Secretaria Executiva de Segurança Cidadã, na área de ordenamento público.

Em nota, o Sport Club do Recife informou que acionou o Corpo de Bombeiros e acompanha o caso, prestando apoio à família.