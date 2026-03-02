Bombeiros suspendem temporariamente buscas por homem desaparecido no Rio Capibaribe

Homem caiu de caiaque durante treino do Sport Club do Recife. Buscas foram suspensas à noite e serão retomadas nesta terça-feira (3)

Bombeiros buscam por homem que caiu de remo no Rio Capirabibe (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O corpo do aluno de remo Edvane Cesar do Carmo, de 49 anos, ainda não foi localizado após ele desaparecer nas águas do Rio Capibaribe, no Recife. As buscas foram realizadas ao longo de toda esta segunda-feira (2), mas precisaram ser suspensas no início da noite por causa da baixa visibilidade. As operações serão retomadas na manhã da terça-feira (3).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada nas primeiras horas do dia para uma ocorrência de possível afogamento na Avenida Beira Rio, nas imediações do Parque das Graças, às margens do Rio Capibaribe.

A informação inicial repassada às equipes era de que um homem que estava em um caiaque teria submergido. Para a operação, foram enviadas quatro viaturas, mergulho, salvamento aquático, resgate e comando operacional, além do apoio aéreo do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Edvane participava de um treinamento de remo do Sport Club do Recife quando caiu na água, por volta das 5h40. Ele não utilizava colete salva-vidas no momento do acidente.

O desaparecimento ocorreu em um trecho do rio próximo ao Parque das Graças, entre as pontes da Torre, na Rua Amélia, e da Capunga, na Rua Joaquim Nabuco, na Zona Norte da capital. Amigos que acompanhavam o treino presenciaram o momento da queda. Um deles, que também estava em outro caiaque, ainda tentou resgatar a vítima antes da chegada dos bombeiros, mas não conseguiu evitar o afogamento.

As buscas mobilizaram equipes em botes, caiaques e embarcações de pescadores da região, além de um helicóptero da Secretaria de Defesa Social. Apesar dos esforços, o homem não foi encontrado.

De acordo com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Edvane Cesar do Carmo ocupava cargo comissionado na Secretaria Executiva de Segurança Cidadã, atuando na área de ordenamento público do município. O caso segue sendo acompanhado.

Por meio de nota, o Sport Club do Recife disse que a “equipe do atuou imediatamente nas buscas e no suporte necessário, acionando o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que assumiu a condução da operação e reforçou os trabalhos ainda nos instantes iniciais”.

Ainda segundo a nota, o clube “permanece acompanhando a situação, colaborando integralmente com as autoridades competentes e prestando todo o apoio necessário”.

