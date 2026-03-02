Bombeiros são acionados para procurar homem que teria afundado em caiaque no Rio Capibaribe, nas Graças

Segundo a corporação, o caso é tratado como "possível afogamento". O fato aconteceu por volta das 6h, nas proximidades do parque do bairro, na Zona Norte do Recife.

Corpo de Bombeiros de Pernambuco divulgou nota lamentado o falecimento do cabo (DIVULGAÇÃO/SDS)

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na manhã desta segunda (2), para apurar um sinistro envolvendo um caiaque no Rio Capibaribe, nas Graças, na zona Norte do Recife.

Segundo a corporação, o caso é tratado como “possível afogamento”. O fato aconteceu por volta das 6h, nas proximidades do parque do bairro.

De acordo com as informações iniciais, um homem que estaria em um caiaque teria submergido no rio.

Foram enviadas quatro viaturas, sendo uma de mergulho, uma de salvamento aquático, outra de resgate e um comando operacional.Foi acionado também o Grupamento Tático Aéreo (GTA).

As equipes realizavam buscas no loca, por volta das 7h.

