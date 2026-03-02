Apac mantém estado de atenção para chuvas no Sertão e Agreste

Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) emitiu um aviso meteorológico colocando parte de Pernambuco em estado de atenção devido à previsão de continuidade de pancadas de chuva com intensidade moderada, podendo ser pontualmente forte.

De acordo com o comunicado, as chuvas devem ocorrer na noite desta segunda-feira (2) e ao longo de terça-feira (3). O alerta tem validade para o Sertão de Pernambuco, Sertão do São Francisco e Agreste.

É recomendado que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos e siga as recomendações da Defesa Civil de seus respectivos municípios.

O "Estado de Atenção" (nível laranja) indica previsão de chuvas com intensidade moderada a forte, apresentando risco moderado a alto com potencial para impactos severos em determinadas regiões. É um alerta intermediário para que a população reforce a prevenção e a Defesa Civil monitore áreas de risco.

As chuvas no interior do estado já deixaram 904 pessoas afetadas, desalojadas ou desabrigadas.

Veja o levantamento de Codecipe: