Atualização do Inmet prevê redução de chuva para Pernambuco nesta segunda (2)

Segundo novo boletim do Inmet, as bandeiras vermelha e laranja que cobriam Pernambuco dão lugar à bandeira amarela, com previsão de chuva de, no máximo, 50 mm ao longo desta segunda

Bandeira amarela cobre todo estado na atualização do Inmet (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou, às 9h30, a sua previsão para Pernambuco nesta segunda-feira (2), que aponta uma redução na intensidade da chuva em todo o estado.

A bandeira vermelha, “Grande Perigo”, que cobria o Sertão e o Agreste, e a bandeira laranja, “Perigo”, que dominava a Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul, dão lugar à bandeira amarela, “Perigo Potencial”.



Conforme o Inmet, a atualização é válida até as 23h59 desta segunda e indica chuva entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, ventos intensos (40-60 km/h).