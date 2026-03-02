Vídeo: motociclista é arrastado pela água durante sangramento de açude em Santa Cruz, no Sertão

O caso aconteceu neste sábado (28), após o registro de fortes chuvas atingirem o município, no Sertão de Pernambuco

Vídeo mostra motociclista sendo arrastado pela água durante sangramento de açude em Santa Cruz do Capibaribe, no Sertão (Fotos: Redes sociais)

Vídeo registrado por moradores mostra o momento em que um motociclista é arrastado pela força da água durante o sangramento do Açude da Venerada, em Santa Cruz do Capibaribe, no Sertão de Pernambuco.

As imagens foram feitas neste sábado (28), após as fortes chuvas que atingiram o município e provocaram o transbordamento da barragem.

No vídeo, o condutor tenta atravessar a passagem, mas a correnteza começa a puxar a motocicleta.

Populares que acompanhavam a cena às margens do açude correram para ajudar e conseguiram retirar o homem da água. A moto ficou submersa. Até o momento, não há confirmação sobre a retirada do veículo.

Uma retroescavadeira que também tentou atravessar o local quase tombou após o operador perder o controle devido à força da água.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

