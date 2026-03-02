Ministério da Saúde do Líbano contabiliza 31 mortos em ataques de Israel

Governo do Líbano convocou uma reunião de emergência nesta segunda-feira para discutir como lidar com a ofensiva de Israel

Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense no sul do Líbano (Jalaa MAREY/AFP)

Ataques lançados por Israel contra o Líbano já mataram 31 pessoas, informou nesta segunda-feira (2) o Ministério da Saúde do país árabe. Outras 149 pessoas ficaram feridas.

As forças israelenses e o Hezbollah voltaram a trocar fogo no fim de semana, após o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

O governo do Líbano convocou uma reunião de emergência nesta segunda-feira para discutir como lidar com a ofensiva de Israel.

Emirados Árabes Unidos

A autoridade do mercado de capitais dos Emirados Árabes Unidos anunciou a suspensão dos negócios nos mercados em Abu Dabi e em Dubai nesta segunda-feira e na terça-feira, 3, em decorrência do ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. A Nasdaq de Dubai também permanecerá fechada no mesmo período. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.