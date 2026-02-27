Nova praça será inaugurada em Paulista neste sábado (28)

Espaço em Nossa Senhora da Conceição terá programação gratuita com atrações culturais e feira de artesanato

ACLF inaugura praça em bairro de Paulista (Foto: ACLF/Divulgação)

Paulista recebe, neste sábado (28), uma nova praça. O espaço fica localizado na Rua Saturno, no bairro de Nossa Senhora da Conceição, nas proximidades de Maria Farinha e atrás do empreendimento Porto Antilhas. A programação de abertura começa às 16h30 e é gratuita.

De acordo com a organização, o evento contará com atividades voltadas ao público infantil, como brinquedos infláveis e apresentação de mágica com Rodrigo Lima. À noite, a partir das 19h, está prevista apresentação musical do Grupo Samba da Terra. Também haverá feira com artesanato local e venda de alimentos.

A praça será entregue pela ACLF Empreendimentos e o evento marcará o início das atividades do estande de vendas do empreendimento Sky Beach, que será apresentado ao público durante a programação.

“Cada projeto da ACLF nasce com foco nas pessoas e queremos desenvolver empreendimentos que gerem mais do que moradias: queremos que promovam encontros, lazer e qualidade de vida”, afirma o presidente da ACLF, Avelar Loureiro.