Viaduto de Bonança, na BR-232, terá trânsito liberado nesta sexta-feira (13)

Fluxo no sentido capital-interior será normalizado após conclusão das obras no trecho da BR-232, em Bonança

Viaduto de Bonança terá fluxo liberado nesta sexta-feira (DIVULGAÇÃO/DER-PE)

As obras de recomposição das placas de concreto do viaduto que cruza Bonança, no Grande Recife, foram concluídas e o trecho da BR-232, interditado desde o começo de dezembro do ano, será liberado no começo da manhã desta sexta-feira (13).

Desde a interdição, o motorista que seguia pela rodovia no sentido capital-interior era obrigado a pegar um desvio de cerca de 1,3km pela pista local do município.

A partir das 7h desta sexta-feira, segundo o Departamento de Estradas e Rodagens de Pernambuco (DER-PE), as duas faixas do viaduto estarão liberadas para o trânsito.

A previsão inicial era de que as obras fossem concluídas até a primeira semana de janeiro.

Conforme o DER, foram executados serviços de demolição de 1.360 m³ de placas de concreto deterioradas, recomposição e regularização do subleito, além da implantação de nova base estrutural.

Na recomposição das placas, foram utilizados 11.766 kg de armadura em aço e 618 m³ de concreto comum rolado (CCR) e 1.360 m³ de concreto de alta resistência nas placas, garantindo maior durabilidade e desempenho estrutural ao pavimento.

Para o presidente do DER-PE, André Fonseca, a entrega reforça a responsabilidade do órgão com a segurança viária e o desenvolvimento do Estado. “Estamos devolvendo à população um trecho totalmente requalificado, com padrão técnico elevado e foco na segurança viária”, adiantou.

“A BR-232 é um dos principais corredores logísticos de Pernambuco, e cada intervenção realizada representa mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para o Estado”, finalizou.