Chuvas causam danos em rodovias e deixam famílias desalojadas no Agreste de Pernambuco

Obras em estradas após fortes chuvas (Foto: DER/Divulgação)

As fortes chuvas que atingem municípios do Agreste de Pernambuco provocaram danos em rodovias estaduais, deixaram famílias desalojadas e mobilizaram ações emergenciais do governo de Pernambuco. As ocorrências foram registradas nas cidades de Calçado, Jucati e Jupi.

Segundo o governo estadual, equipes atuam na abertura de acessos provisórios em trechos afetados das rodovias PE-182, em Jucati, e APE-158, em Calçado, onde houve comprometimento da estrutura viária devido ao volume de chuvas.

Órgãos estaduais foram acionados para acompanhar a situação e prestar apoio às famílias atingidas, com ações nas áreas de defesa civil, assistência social e infraestrutura.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER) informou que realiza intervenções para a criação de um desvio emergencial na PE-182, em Jucati, após danos em parte da estrutura da via. A medida tem o objetivo de restabelecer temporariamente o fluxo de veículos enquanto são planejadas obras definitivas de recuperação.

No município de Calçado, o órgão também executa a implantação de uma rota alternativa após o comprometimento estrutural da cabeceira da ponte de acesso pela APE-158. Segundo o DER, técnicos trabalham na viabilização de soluções provisórias e na elaboração de projetos para intervenções permanentes.

A Defesa Civil do Estado de Pernambuco informou que, até o momento, 42 famílias estão desabrigadas ou desalojadas em decorrência das chuvas. O órgão realizou sobrevoos e vistorias técnicas nas áreas atingidas para avaliar os danos, identificar riscos e orientar medidas emergenciais.

A Secretaria Estadual de Assistência Social também mantém contato com os municípios afetados para levantamento de demandas e orientação sobre procedimentos de apoio às famílias atingidas. As autoridades seguem monitorando a situação nas áreas impactadas.