Fernando de Noronha vai transferir 27 cavalos para o Recife após denúncias de maus-tratos

Cavalos em situações de maus-tratos geraram críticas a Noronha (Foto: Divulgação/Administração de Fernando de Noronha)

Vinte e sete cavalos identificados como abandonados em Fernando de Noronha serão transferidos para o Recife a partir de março. A medida foi anunciada pela administração do arquipélago após a morte de dois animais em pouco mais de um mês e denúncias de maus-tratos.

De acordo com a gestão local, um levantamento apontou a existência de 67 cavalos na ilha. Desse total, 40 têm tutores e permanecem sob responsabilidade dos proprietários. Os outros 27 não possuem responsáveis identificados e serão retirados do arquipélago.

A operação será realizada em parceria com a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro). Antes do embarque, os animais ficarão em seis baias que serão instaladas no Núcleo de Vigilância Animal (NVA), na Vila do Trinta, onde passarão por acompanhamento temporário.

Segundo o administrador da ilha, Virgílio Oliveira, os cavalos serão transportados em navios de carga, divididos em grupos de até seis animais, em cerca de cinco viagens. No Recife, eles serão encaminhados ao Parque de Exposição de Animais do Cordeiro, onde deverão ser destinados a criadores cadastrados.

Os 40 cavalos que permanecerem no arquipélago passarão por castração. A administração afirma que a medida segue decreto em vigor e tem como objetivo evitar a reprodução descontrolada e reduzir novos casos de abandono.

Mortes recentes geraram reação

A decisão ocorre após episódios que provocaram repercussão na ilha e nas redes sociais. No sábado (21), uma potra morreu depois de ser encontrada atolada em lama e com ferimentos no Açude da Ema. O caso foi divulgado pelo Projeto Pet Noronha, organização não governamental voltada ao bem-estar animal no arquipélago.

Imagens divulgadas mostram o animal debilitado, com sinais de desnutrição e infestação por larvas. Apesar de ter recebido atendimento veterinário, a potra não resistiu. Foi o segundo registro de morte de cavalo com indícios de maus-tratos na ilha em pouco mais de um mês.

A administração informou que as medidas adotadas buscam reorganizar o manejo dos animais soltos no arquipélago e evitar novos casos.