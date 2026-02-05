Cavalo morre após carroça colidir com ônibus no Recife; carroceiro teria fugido

Cavalo não resistiu ao impacto do acidente (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma colisão entre um ônibus e uma carroça foi registrada na tarde desta quinta-feira (5), na Rua Sá e Souza, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. O acidente ocorreu em frente à Padaria Santa Rosa e resultou na morte do cavalo que fazia a tração do veículo de carga.

As circunstâncias da colisão ainda não foram detalhadas. Informações iniciais indicam que o carroceiro teria deixado o local após o acidente, sem prestar socorro ao animal.

O caso acontece diante de protestos dos carroceiros sobre o uso de veículos de tração animal na capital pernambucana. Na última semana, carroceiros voltaram a bloquear vias do Centro do Recife em protesto contra a lei que proíbe a circulação desse tipo de transporte na cidade. O ato contou com uma passeata que saiu do bairro do Bongi, na Zona Oeste, em direção à sede do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), em Santo Amaro, na área central.

Segundo a gestão municipal, os carroceiros que atenderem aos critérios estabelecidos podem receber indenização pela entrega voluntária do cavalo e da carroça, no valor de R$ 1,2 mil para cada animal e cada veículo. A iniciativa também prevê a disponibilização de bicicletas elétricas, que deverão ser pagas em 60 parcelas de R$ 100 pelos beneficiários.