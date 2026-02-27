Homem em situação de rua é assassinado em frente a posto policial no Recife
Crime teria sido cometido por dois homens em uma moto
Publicado: 27/02/2026 às 18:58
Homem morreu em uma praça próxima a posto policial. (Foto: Reprodução/Redes sociais)
Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros em uma praça no bairro do Morro da Conceição, Zona Oeste do Recife, na noite da quinta-feira (26). O crime ocorreu em frente a um posto policial, a poucos metros do Santuário de Nossa Senhora da Conceição.
Alissor Lira da Silva, como foi identificado pela Polícia Civil, vivia em situação de rua e estava catando material reciclável.
Segundo investigação preliminar, dois homens em uma moto sem placa passaram pelo local efetuando disparos contra a vítima. Eles teriam fugido descendo pela rua da Mocidade, no Morro da Conceição.
Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento.