Homem em situação de rua é assassinado em frente a posto policial no Recife

Crime teria sido cometido por dois homens em uma moto

Homem morreu em uma praça próxima a posto policial. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros em uma praça no bairro do Morro da Conceição, Zona Oeste do Recife, na noite da quinta-feira (26). O crime ocorreu em frente a um posto policial, a poucos metros do Santuário de Nossa Senhora da Conceição.

Alissor Lira da Silva, como foi identificado pela Polícia Civil, vivia em situação de rua e estava catando material reciclável.

Segundo investigação preliminar, dois homens em uma moto sem placa passaram pelo local efetuando disparos contra a vítima. Eles teriam fugido descendo pela rua da Mocidade, no Morro da Conceição.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento.