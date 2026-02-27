Foragido da Justiça há 25 anos é preso pela Polícia em Itaíba, no Agreste de Pernambuco

O homem estava sendo procurado desde 2001; nesta quarta (25), o foragido foi preso durante cumprimento de mandado de prisão no Sítio Cachoeirinha, no município de Itaíba, no Agreste de Pernambuco

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Um homem de 65 anos, procurado pela Justiça há 25 anos, foi preso nesta quarta-feira (25) pela Polícia Civil de Pernambuco durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única da Comarca de Itaíba, no Agreste de Pernambuco. O acusado foi identificado como Cícero Barboza dos Santos.

Segundo a Polícia, ele estava sendo procurado por um homicídio qualificado cometido no ano de 2001, em Itaíba. O crime teve como vítima Firmino Teles.

Conforme relatos dos agentes, após diligências e um trabalho de levantamento de informações, a equipe conseguiu localizar o suspeito no Sítio Cachoeirinha, na zona rural do município, onde a prisão foi efetuada sem intercorrências.

A prisão foi realizada por policiais da Delegacia de Iati, sob a coordenação da delegada Alexciana Farias.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que, após a captura, o homem foi encaminhado para a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e colocado à disposição do Poder Judiciário.