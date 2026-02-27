° / °
Importunação sexual

Homem é preso por importunação sexual em ônibus na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco

O homem foi detido nesta terça-feira (25), durante uma viagem de ônibus interestadual na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/02/2026 às 08:31

Polícia Rodoviária Federal (PRF) /Ascom/PRF

Um homem foi preso suspeito de importunação sexual e ameaça, na tarde da terça-feira (25), durante uma viagem em um ônibus interestadual na BR-232, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe foi acionada após relatos de tumulto dentro do veículo. Passageiros informaram que o suspeito consumia bebida alcoólica e apresentava comportamento considerado inadequado ao longo do trajeto.

De acordo com a guarnição, uma mulher relatou aos policiais que teve as pernas tocadas pelo homem sem consentimento.

Outros ocupantes também afirmaram que ele teria feito ameaças e dito que estava armado, o que gerou apreensão entre os viajantes.

Diante da situação, os agentes realizaram abordagem e revista pessoal, mas nenhum material ilícito foi localizado.

Após a apuração inicial dos fatos, o homem foi conduzido à delegacia para adoção das medidas cabíveis.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil de Pernambuco, em Arcoverde.

 

