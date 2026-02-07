Detento é morto dentro de presídio no Recife; colegas de cela são presos em flagrante
Publicado: 07/02/2026 às 09:18
Presídio foi entregue pelo governo em 2024 (Hesiodo Góes/Secom)
Um detento de 40 anos foi morto dentro do Complexo Prisional do Curado, no Sancho, Zona Oeste do Recife, nessa sexta-feira (6).
Dois homens, de 31 e 36 anos, foram presos em flagrante pelo crime. Os acusados, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), são irmãos e dividiam a mesma cela com a vítima.
A vítima foi morta no Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PLL), inaugurado em dezembro de 2024.
"O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados para a adoção de providências cabíveis. Os acusados serão encaminhados à delegacia e as circunstâncias em que o fato ocorreu estão sendo apuradas", informou a Seap.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que “foi instaurado inquérito policial e as investigações ficarão sob a responsabilidade da 4ª DPH”.