Detento é morto dentro de presídio no Recife; colegas de cela são presos em flagrante

Detento de 40 anos foi morto dentro do Complexo Prisional do Curado, no Sancho, Zona Oeste do Recife, nessa sexta-feira (6)

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/02/2026 às 09:18

Presídio foi entregue pelo governo em 2024 (Hesiodo Góes/Secom)

Um detento de 40 anos foi morto dentro do Complexo Prisional do Curado, no Sancho, Zona Oeste do Recife, nessa sexta-feira (6). 

Dois homens, de 31 e 36 anos, foram presos em flagrante pelo crime. Os acusados, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), são irmãos e dividiam a mesma cela com a vítima.

A vítima foi morta no Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PLL), inaugurado em dezembro de 2024.

"O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados para a adoção de providências cabíveis. Os acusados serão encaminhados à delegacia e as circunstâncias em que o fato ocorreu estão sendo apuradas", informou a Seap.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que “foi instaurado inquérito policial e as investigações ficarão sob a responsabilidade da 4ª DPH”.

Crime , presídio , Recife
