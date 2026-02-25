Apac emite aviso de chuva moderada a forte para duas regiões de Pernambuco

Previsão indica maior intensidade no Sertão de Petrolina e instabilidades provocadas por sistema atmosférico entre quarta (25) e quinta-feira (26)

A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso meteorológico prevendo pancadas de chuvas com intensidade moderada a forte em regiões de Pernambuco entre a noite desta quarta-feira (25) e ao longo da quinta-feira (26).



De acordo com o comunicado, as precipitações mais intensas devem ocorrer no Sertão do estado, principalmente no Sertão do São Francisco, com destaque para o Sertão de Petrolina, onde há previsão de maior volume de chuvas.



Sertão e Agreste



Ainda segundo a Apac, o Sertão de Pernambuco também deve registrar pancadas de intensidade moderada a forte durante o período. Já na região do Agreste, a previsão é de chuvas com intensidade moderada e, em alguns pontos, forte, especialmente no Agreste Meridional, a partir da noite desta quarta-feira.



A agência informou que as instabilidades climáticas serão intensificadas pela atuação de um sistema meteorológico conhecido como cavado em altos níveis, que favorece a formação e o fortalecimento das áreas de chuva.



O aviso meteorológico tem validade até esta quinta-feira (26), e a orientação é que a população acompanhe as atualizações e siga as recomendações dos órgãos de defesa civil.

