Inmet amplia número de municípios do Sertão e Agreste de Pernambuco com previsão de chuva nesta quarta (25)
Conforme o Inmet, 64 municípios do Agreste e Sertão de Pernambuco estão com bandeira amarela, risco de chuva com grau de severidade de "Perigo Potencial"
Publicado: 25/02/2026 às 11:59
Área central do estado Pernambuco com previsão de chuva (REPRODUÇÃO/SITE INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta quarta-feira (25), alerta de chuva, com grau de severidade de “Perigo Potencial”, para o Agreste e parte do Sertão de Pernambuco.
Na terça, o Inmet havia divulgado outro alerta, de “Perigo”, para a região mais a oeste do Sertão. Ele está mantido para hoje.
Na publicação desta manhã, o Inmet apresenta o mapa do estado com a área central, Agreste e uma parte do Sertão, coberta de amarelo, cor que identifica o “Perigo Potencial”.
É o que acontece quando existe a previsão de chuva com acúmulo entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).
No total, 64 municípios pernambucanos estão inclusos no alerta do Inmet na manhã desta quarta.
Confira:
Afogados da Ingazeira
Águas Belas
Alagoinha
Arcoverde
Belo Jardim
Betânia
Bom Conselho
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buíque
Cachoeirinha
Caetés
Calumbi
Capoeiras
Carnaíba
Caruaru
Casinhas
Custódia
Flores
Floresta
Frei Miguelinho
Garanhuns
Iati
Ibimirim
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Itaíba
Itapetim
Jataúba
Jatobá
Jucati
Jupi
Manari
Paranatama
Pedra
Pesqueira
Petrolândia
Poção
Quixaba
Saloá
Sanharó
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Maria do Cambucá
Santa Terezinha
São Bento do Una
São Caitano
São José do Egito
Serra Talhada
Sertânia
Solidão
Surubim
Tabira
Tacaimbó
Tacaratu
Taquaritinga do Norte
Toritama
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Venturosa
Vertente do Lério
Vertentes