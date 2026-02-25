Inmet amplia número de municípios do Sertão e Agreste de Pernambuco com previsão de chuva nesta quarta (25)

Conforme o Inmet, 64 municípios do Agreste e Sertão de Pernambuco estão com bandeira amarela, risco de chuva com grau de severidade de "Perigo Potencial"

Área central do estado Pernambuco com previsão de chuva (REPRODUÇÃO/SITE INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta quarta-feira (25), alerta de chuva, com grau de severidade de “Perigo Potencial”, para o Agreste e parte do Sertão de Pernambuco.

Na terça, o Inmet havia divulgado outro alerta, de “Perigo”, para a região mais a oeste do Sertão. Ele está mantido para hoje.



Na publicação desta manhã, o Inmet apresenta o mapa do estado com a área central, Agreste e uma parte do Sertão, coberta de amarelo, cor que identifica o “Perigo Potencial”.



É o que acontece quando existe a previsão de chuva com acúmulo entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).



No total, 64 municípios pernambucanos estão inclusos no alerta do Inmet na manhã desta quarta.



Confira:



Afogados da Ingazeira

Águas Belas

Alagoinha

Arcoverde

Belo Jardim

Betânia

Bom Conselho

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buíque

Cachoeirinha

Caetés

Calumbi

Capoeiras

Carnaíba

Caruaru

Casinhas

Custódia

Flores

Floresta

Frei Miguelinho

Garanhuns

Iati

Ibimirim

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Itaíba

Itapetim

Jataúba

Jatobá

Jucati

Jupi

Manari

Paranatama

Pedra

Pesqueira

Petrolândia

Poção

Quixaba

Saloá

Sanharó

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Bento do Una

São Caitano

São José do Egito

Serra Talhada

Sertânia

Solidão

Surubim

Tabira

Tacaimbó

Tacaratu

Taquaritinga do Norte

Toritama

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Vertente do Lério

Vertentes