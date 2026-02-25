Município do Sertão de Pernambuco registra temporal na manhã desta quarta (25), diz Apac

Tanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quanto a Apac publicaram, na terça (24), alerta de chuva forte para o Sertão de Pernambuco, mas o temporal caiu apenas em um município

Chuva (Rafael Vieira/DP Foto)

A previsão de chuva forte no Sertão de Pernambuco para esta quarta-feira (25) se concretizou apenas, até pelo menos o início desta manhã, no município de Afrânio, no extremo oeste do estado.

Nas últimas 3 horas, a cidade pernambucana que faz limite com o Piauí e a Bahia registrou um acúmulo de água de 51,25mm, conforme o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).



Tanto o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) quanto a Apac publicaram, na terça (24), alerta de chuva forte para o Sertão.



Mas, com exceção de Afrânio, choveu pouco na região durante as primeiras horas desta quarta.



Confira onde mais choveu no estado até o início desta manhã:



Maiores acumulados em 6h



Afrânio - 51,25 mm



Floresta - 13,79 mm



Carnaubeira da Penha - 10,24 mm