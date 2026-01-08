Procurador morre afogado ao ser arrastado por corrente de retorno em Goiana

Paulo Roberto de Andrade Carneiro, de 63 anos, atuava no município de Paudalho, na Zona da Mata

Procurador Paulo Roberto de Andrade Carneiro morreu afogado aos 63 anos (Foto: Reprodução)

O advogado e procurador Paulo Roberto de Andrade Carneiro, de 63 anos, morreu afogado na na Praia de Ponta de Pedras, em Goiana, Litoral Norte, na terça-feira (6). O corpo dele foi velado na Câmara Municipal de Paudalho, onde ele atuava.

O procurador se afogou ao cair em uma corrente de retorno. No momento em que foi retirado da água, ele já estava sem vida. Paulo Carneiro era natural de Nazaré da Mata.

Em nota oficial, a Prefeitura de Paudalho lamentou a morte do procurador. “Dr. Paulo exerceu sua função com honra, competência e elevado compromisso com o serviço público, destacando-se como um profissional íntegro, atuante e dedicado, cuja postura ética e humana marcou de forma significativa a Procuradoria e todos que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar ao seu lado”, diz o comunicado.

A gestão municipal também se solidarizou com familiares e amigos, especialmente com o irmão de Paulo, Lyndon Johnson, procurador de Nazaré da Mata.

O vice-prefeito de Nazaré da Mata, Rostand Negromonte Filho (PSDB), também divulgou nota de pesar pela perda. “Paulo Badaró, como era carinhosamente conhecido, era um homem íntegro, alegre, brincalhão, um extraordinário profissional. Um amigo. Vai fazer muita falta”, escreveu.

A Prefeitura de São Vicente Férrer, na Zona da Mata, onde Paulo Carneiro atuava como advogado, também lamentou o falecimento. “Com pesar, lamentamos profundamente o falecimento repentino do advogado Dr. Paulo Carneiro. Homem dedicado como profissional e um amigo para todas as horas. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos”, diz a nota.



Corrente de retorno

A corrente de retorno é um fenômeno natural que acontece no mar quando a água das ondas, após quebrar na praia e se acumular na faixa de areia, precisa encontrar um caminho para voltar ao oceano. Em vez de retornar de forma uniforme, essa água acaba se concentrando em canais mais estreitos, formando uma corrente forte que puxa em direção ao mar aberto.

Visualmente, ela pode ser percebida como uma faixa mais escura, com menos ondas quebrando ou com a água mais “lisa” em comparação ao redor.

Apesar de parecer perigosa, a corrente de retorno não puxa a pessoa para o fundo, e sim para longe da praia. O maior risco está no cansaço e no pânico de quem tenta nadar contra ela. É recomendado manter a calma, não lutar contra a corrente e nadar paralelamente à praia até sair do fluxo, aproveitando depois as ondas para voltar em segurança.