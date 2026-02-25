Inteligência artificial e monitoramento facial fiscalizam unidades de jovens infratores no Estado

Segundo o Governo do Estado, nova Central de Videomonitoramento operará 24 horas por dia utilizando reconhecimento facial e análise de comportamento para reforçar a segurança em 10 unidades socioeducativas

Central foi instalada na sede da Funase, na Zona Norte do Recife (Foto: Divulgação/FUNASE)

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) inaugurou a primeira Central de Videomonitoramento de 10 unidades socioeducativas do Estado. Nesta terça (24), o novo equipamento começou a ser utilizado na sede administrativa da instituição, no bairro dos Aflitos, Zona Norte do Recife.

O sistema de 152 câmeras funciona 24 horas por dia e conta com reconhecimento facial, leitura de placas e análise inteligente de comportamento, uso de inteligência artificial e análise automatizada de imagens, detalham informações divulgadas pela gestão estadual.

As unidades que estão integradas ao sistema são:

Centros de Internação Provisória em Pernambuco (CENIP) – Recife; Caruaru, no Agreste; Petrolina, no Sertão

Centros de Atendimento Socioeducativo (CASE) – Muribeca, Pirapama, e Jaboatão, no Grande Recife; Caruaru e Garanhuns, no Agreste; Timbaúba, na Mata Norte; Petrolina, no Sertão

Segundo o Governo, o objetivo é fortalecer o acompanhamento interno das unidades socioeducativas e as “ações de prevenção e a capacidade de resposta rápida a ocorrências”.

O equipamento custou um investimento de R$ 3,5 milhões, de acordo com a publicação. A ação foi viabilizada por meio da adesão à ata de registro de preços do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

“Na prática, a Central de Videomonitoramento permite uma atuação mais rápida e estratégica diante de qualquer situação nas unidades. Mais do que um investimento tecnológico, é uma iniciativa que amplia a proteção dos adolescentes, dos profissionais e fortalece a segurança institucional, contribuindo para um ambiente socioeducativo mais seguro”, afirmou a presidente da Funase, Raissa Braga.

A expectativa, segundo a FUNASE, é de que, após a implantação nas unidades contempladas pelo contrato atual, viabilizado por meio de adesão à ata do TJPE, a Fundação avance na ampliação do sistema para as outras 10 unidades.