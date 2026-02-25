Caso Marielle: STF condena irmãos Brazão a 76 anos de prisão

Domingos Brazão e Chiquinho Brazão foram condenados pelos crimes de organização criminosa, duplo homicídio e tentativa de homicídio

Por unanimidade, STF condena irmãos Brazão como mandantes da morte de Marielle (Rosinei Coutinho/STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu há pouco as penas dos condenados pela participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ocorrido em 2018, no Rio de Janeiro.

Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, foram condenados a 76 anos e três meses pelos crimes de organização criminosa, duplo homicídio e tentativa de homicídio contra Fernanda Chaves, assessora de Marielle, que sobreviveu ao atentado.

Eles estão presos preventivamente há dois anos e podem recorrer da condenação.

A sessão segue para definição das penas dos demais acusados.