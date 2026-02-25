O menino de 10 anos se acidentou neste domingo (22), em um parque aquático localizado na Estrada de Jaguaribe, em Abreu e Lima, no Grande Recife

Menino de 10 anos leva sete pontos na cabeça após acidente em tobogã de parque aquático no Grande Recife (Foto: Reprodução/TV Jornal)

Um menino de 10 anos ficou ferido após um acidente em um parque aquático localizado na Estrada de Jaguaribe, em Abreu e Lima, no Grande Recife. O caso aconteceu no último domingo (22) e a criança precisou levar sete pontos na cabeça.



Segundo o pai da vítima, Leonardo Bezerra, em entrevista à TV Jornal, o filho brincava em um tobogã recém-instalado e pediu que o pai observasse a descida.



“De onde eu estava dava para ver ele descendo tranquilamente. Tanto que ele voltou e disse: ‘Pai, eu vou de novo. Fica olhando eu descer’. Eu disse: ‘Ok’. Só que, pela rapidez, eu não vi exatamente que era meu filho”, contou.



Pouco depois, Leonardo foi chamado com urgência ao posto médico do parque. “Eu só ouvi o anúncio do meu nome pedindo para ir ao posto médico com urgência. Quando cheguei lá, me deparei com meu filho totalmente lavado de sangue”, relatou.



De acordo com a família, o brinquedo apresentaria um desnível, e o ferimento teria ocorrido durante a descida, antes mesmo de a criança cair na água. O corte na cabeça precisou ser fechado com sete pontos, evidenciando a gravidade do acidente.



Leonardo afirma que o filho foi vítima de uma falha no equipamento. “Foi um erro no brinquedo. Até então, não se tem manual, não se tem responsável técnico, não se tem calculista. Simplesmente alguém fez, supostamente, esse brinquedo”, declarou.



A família registrou boletim de ocorrência e afirma que o objetivo não é buscar indenização, mas evitar que outras crianças passem pela mesma situação. “O objetivo em procurar o parque e as emissoras é para que isso não ocorra com outras crianças”, disse.



Ainda segundo Leonardo, teria sido oferecida uma quantia em dinheiro para que ele assinasse um termo e não tornasse o caso público. A proposta, segundo ele, foi recusada. O caso deverá ser apurado pelas autoridades competentes.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como “lesão corporal” está sob a responsabilidade da 27ª Delegacia de Abreu e Lima. “As investigações seguem em andamento”, destacou a corporação.

