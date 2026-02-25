Quatro adolescentes do Recife são resgatadas de casa de prostituição no Rio Grande do Norte

As quatro adolescentes foram resgatadas nesta terça-feira (24), em uma casa de prostituição localizada no município de São Rafael, interior do Rio Grande do Norte

Delegado titular do Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Paulo Furtado (Ascom/PCPE)

Quatro adolescentes com idades entre 15 e 17 anos foram resgatadas nesta terça-feira (24), durante a operação Anjos do Sol. A ação conjunta da Polícia Civil de Pernambuco e do Rio Grande do Norte resultou ainda na prisão de uma mulher de 27 anos, no município de São Rafael, interior do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações repassadas pela Polícia em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (25), a mulher é apontada como dona da casa de prostituição, onde as adolescentes foram encontradas, além de ser acusada de aliciá-las com falsas promessas de vida fácil.

Segundo o delegado titular do Departamento de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Paulo Furtado, as diligências foram iniciadas após a denúncia do desaparecimento de uma menina de 15 anos, no Recife.

Durante as investigações, os policiais localizaram o imóvel onde ela estaria e, no local, encontraram outras três adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, todas do Recife.

PEC de integração de Guardas Municipais às forças de segurança do Estado avança na Alepe

Operação o contra família Coelho: Entenda a investigação da PF

Adolescente de 13 anos é abusada sexualmente pelo próprio pai em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco Veja também:

Como agia

De acordo com o delegado Paulo Furtado, a suspeita mantinha uma casa de prostituição de quase menores no estado do Rio Grande do Norte. Ele contou que a mulher vinha ao Recife e atraía as adolescentes com promessas de trabalho e ganhos financeiros.

Conforme ele, a mulher ludribiava as vítimas informando que “elas iam crescer na vida, iam ganhar dinheiro fazendo diversas funções, como marketing digital, serviço de modelo e poderiam ajudar a família nesse sentido."

“Quando chegavam ao estabelecimento, a proprietária ficava com um percentual, geralmente alto. As menores, com a proposta de que iriam ganhar muito dinheiro, não viam isso acontecer e acabavam permanecendo”, afirmou o delegado.

Ainda segundo a polícia, as adolescentes sofriam agressões físicas e eram mantidas em cárcere privado.

As jovens foram retiradas do local e encaminhadas para os procedimentos previstos em lei. Segundo Paulo Furtado, elas deverão passar por depoimento especial, realizado uma única vez com acompanhamento judicial.

A mulher foi autuada em flagrante e permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam.