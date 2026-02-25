Simepe anuncia paralisação de médicos de serviços não emergenciais em Paulista, no Grande Recife

Segundo o Simepe, a paralisação, que está prevista para acontecer entre os dias 3 e 5 de março, irá envolver médicos da atenção básica, da rede ambulatorial e hospitalar do Paulista, no Grande Recife

As visitas técnicas foram feitas nas Policlínicas Adolfo Speck e Josino Guerra, além da Prontoclínica Torres Galvão e da sede do Samu em Paulista, no Grande Recife (Foto: Divulgação / Simepe)

O Sindicato dos Médicos de Pernambuco (Simepe) anunciou que os profissionais de medicina que trabalham em serviços não emergenciais da rede municipal de saúde do Paulista, no Grande Recife, como atenção básica, rede ambulatorial e hospitalar, irão realizar uma paralisação entre os dias 3 e 5 de março.

Segundo o Simepe, o ato visa reivindicar a garantia de condições adequadas de trabalho, a segurança dos equipamentos de saúde da rede, além da recomposição dos proventos dos profissionais médicos, que segundo o sindicato, estão em defasagem ao longo dos últimos anos.

Além disso, o Simepe afirma que durante visita técnica realizada por uma equipe de diretores sindicais no dia 9 de fevereiro, aos serviços de saúde do município, foram constatadas condições consideradas graves nas unidades da rede, incluindo precariedade estrutural, equipamentos insuficientes ou com funcionamento parcial e falhas que comprometem a segurança assistencial.

“O que encontramos nas unidades evidencia o abandono e o risco à segurança de médicos e pacientes.A paralisação é um alerta. Não se trata apenas de reajuste salarial, mas de assegurar condições mínimas para o exercício da medicina e um atendimento digno à população” destacou o diretor do Simepe, Rodrigo Rosas.

A decisão de paralisação foi tomada durante uma Assembleia Geral Extraordinário realizada pelo Simepe no dia 9 de fevereiro.

Ainda de acordo com o sindicato, durante o período de paralisação, serão mantidos os atendimentos de urgência e emergência, além dos serviços essenciais.

Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Paulista informou que solicitou ao Simepe a realização de uma reunião nesta sexta-feira (27), com o objetivo de dialogar sobre os assuntos relacionados à categoria médica.

A reunião deve contar com a participação de representantes da Secretaria de Saúde e do setor jurídico da Prefeitura do Paulista.

Em contato com o Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (25), o Simepe confirmou que recebeu o pedido da reunião e informou que a entidade estará presente no encontro.

O sindicato ainda reforçou que seguirá aberto ao diálogo, sempre pautado na defesa dos interesses da categoria médica e na busca pelas melhores condições de trabalho.