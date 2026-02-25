Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos

Destaque da categoria até 63kg, jovem lutador estava hospitalizado há uma semana e mobilizou campanhas por doações de sangue nos últimos dias

Cauã Batista Gomes, jovem promessa do taekwondo brasileiro, morreu na última terça-feira (24) (Reprodução/ct_soaresteam)

Grande esperança brasileira de medalhas na renovação da seleção de taekwondo, o jovem Cauã Batista Gomes Este, de apenas 18 anos, morreu na noite da última terça-feira (24) após uma semana internado no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada

Cauã estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio, e a família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias. Representante da categoria adulto até 63 quilos, o atleta da Soares Team ia participar da Seletiva Aberta Nacional, agendada para o dia 26 de fevereiro.

"A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) manifesta seu mais profundo pesar pela morte do atleta Cauã Batista Gomes Este, de 18 anos", lamentou a confederação, ressaltando a habilidade e o talento da revelação.

"Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições. Neste momento de dor, a CBTKD se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade do taekwondo, aos quais deseja força e conforto."

A Soares Team manifestou solidariedade à família e amigos em lindo post de despedida a Cauã Batista. "Hoje a comunidade do taekwondo está de luto. Luto pela perda não apenas de um incrível taekondista, mas de um ser humano extraordinário. KSN Cauã Batista Gomes, nosso aluno desde os 9 anos, formado pela Escola Soares Team, foi exemplo dentro e fora do Dojang - um atleta admirável, competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida", começou a nota da equipe.

"Sua partida hoje nos deixa uma dor imensa, mas também um legado inesquecível de garra, disciplina e determinação em tudo que se propôs a fazer. Por onde passou, conquistou respeito e admiração Hoje nosso emblema está renovado. Uma estrela foi colocada em sua homenagem - não apenas para encerrar sua jornada entre nós, mas por tudo que continuará representando para a nossa equipe, que defendia com pés e mãos. Deixamos aqui nossas condolências à família. Admirações sempre, Taewwon, Cauã eterno."

A equipe Alcateia, onde Cauã fez uma aparição para se preparar para a Seletiva Aberta Nacional, também prestou homenagens. "A vida é um sopro... No início do mês, Cauã esteve treinando conosco e foi um intercâmbio incrível. A equipe Alcateia presta nossos maiores sentimentos aos familiares, amigos e toda equipe Soares Team e seu treinador. Vai em paz, guerreiro", prestou solidariedade a academia.

