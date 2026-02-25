Suspeito da morte de uma adolescente de 13 anos é preso em Caruaru, Agreste de Pernambuco

A captura do suspeito de matar a adolescente de 13 anos ocorreu nesta segunda-feira (23), no bairro José Carlos de Oliveira, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Um suspeito de 19 anos, apontado como participante da morte da adolescente de 13 anos assassinada a tiros no bairro Centenário, em Caruaru, foi preso nesta segunda-feira (23) após cumprimento de mandado de prisão. Na ocasião, outras duas pessoas também foram baleadas.

A captura foi realizada por policiais da Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 7ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (7ª DPRN).

De acordo com a corporação, contra o jovem havia mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele foi localizado e preso sem resistência no bairro José Carlos de Oliveira.

Na residência onde ele estava escondido, os agentes encontraram porções de maconha prensada, três aparelhos celulares e um telefone com restrição de roubo. Diante do material apreendido, ele também foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Após os procedimentos administrativos, o preso foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça. “As investigações seguem para esclarecer completamente a participação dele no homicídio da adolescente e em outros possíveis crimes”, destacou a Polícia Civil.

Relembre o caso

A adolescente de 13 anos foi morta durante um ataque a tiros registrado na noite do dia 10 de fevereiro, na Rua Professora Maria Vitorino, no bairro Centenário, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a polícia, ela estava sentada em uma cadeira de balanço com o namorado, de 17 anos, no colo, e ao lado de um homem de 26 anos, quando um carro se aproximou e um dos ocupantes efetuou diversos disparos contra o grupo.

A jovem foi atingida por um tiro no pescoço. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Regional do Agreste, mas morreu após dar entrada na unidade. O namorado foi baleado por pelo menos quatro disparos e o outro homem foi atingido na perna. Ambos foram socorridos e sobreviveram.

A principal linha de investigação aponta que o crime pode ter relação com disputa territorial ligada ao tráfico de drogas na área. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.