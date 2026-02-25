A mulher foi assassinada na manhã da última terça-feira (17), na Rua Odilon Alves da Silva, no Distrito de Santa Rita, Zona Rural de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco

Câmeras registraram mulher sendo morta a tiros na frente de casa, em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco (Reprodução/redes sociais)



Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que Margarida Gomes dos Santos, de 31 anos, é executada a tiros na Rua Odilon Alves da Silva, no Distrito de Santa Rita, Zona Rural de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia, o crime aconteceu na última terça-feira (17). A vítima estava sentada próxima a um poste, acompanhada de um rapaz e três crianças, quando dois homens chegaram em uma motocicleta.

Os suspeitos, usando capacetes, se aproximam já efetuando disparos. Margarida corre para dentro da residência tentando escapar, enquanto as crianças entram em desespero e tentam se abrigar. Uma delas chega a ficar presa no portão de entrada, no momento em que a vítima cai após ser atingida.

As imagens mostram ainda que os criminosos invadem a casa e continuam atirando, concluindo a execução dentro do imóvel.

Informações preliminares apontam que a vítima teria discutido, no dia anterior ao crime, com três homens da mesma família, moradores da comunidade. A polícia apura se o desentendimento tem ligação com o assassinato.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Ouricuri. “As diligências seguem até o esclarecimento do caso”, destacou a corporação.

