Pernambuco recebe mais de 22 mil doses de vacina brasileira contra a dengue

Considerada a primeira vacina do mundo contra a dengue em dose única, as 22.400 aplicações da Butantan-DV serão destinadas inicialmente aos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) do SUS

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, independentemente de infecção prévia ou de vacinação anterior contra a doença. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Estado de Pernambuco recebeu 22.400 doses da Butantan-DV, vacina totalmente desenvolvida no Brasil que combate a dengue. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o imunizante será destinado inicialmente aos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde (APS) do Sistema Único de Saúde (SUS), respeitando uma recomendação do Ministério da Saúde.

Considerado o primeiro imunizante do mundo contra a dengue com tecnologia para aplicação em dose única, a remessa da Butantan-DV foi entregue a SES, por meio do Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE), e será distribuída às Gerências Regionais de Saúde (Geres) para que os municípios definam a estratégia de aplicação.

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é indicada para pessoas de 15 a 59 anos, independentemente de infecção prévia ou de vacinação anterior contra a doença.

Vale ressaltar que essa nova estratégia não altera a vacinação já em curso para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que segue sendo realizada em esquema de duas doses com outro imunizante.

Entre os funcionários da APS que poderam tomar as vacinas nesse primeiro momento, estão: médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais, farmacêuticos, agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE).

Ainda nesse primeiro momento, também estão aptos a se imunizarem os trabalhadores administrativos e de apoio que atuam nas unidades de APS, como recepcionistas, vigilantes, equipes de limpeza, cozinheiros e auxiliares, além de motoristas de ambulância, entre outros.

“É uma estratégia importante para os profissionais da Atenção Primária, pela proximidade com o território e maior exposição, especialmente dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. O objetivo é alcançar a meta de vacinação estabelecida pelo Ministério e ampliar a estratégia para outros grupos, garantindo a proteção da população pernambucana”, afirmou a superintendente de Imunizações do Estado, Magda Costa.

Como forma de orientar a implantação do novo imunizante, a SES irá realizar, às 10h desta quarta (25), um webinário ao vivo, voltado a profissionais de saúde e gestores municipais, com transmissão pelo canal do YouTube da Telessaude SES.

