Homem morre afogado em piscina em Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco
O corpo do homem que morreu afogado em piscina foi localizado nesta segunda-feira (23), pelo responsável de limpeza do local em Bom Jardim
Publicado: 25/02/2026 às 08:05
Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)
Um homem de 32 anos, identificado como Evandro Erenildo da Silva, morreu após se afogar em uma piscina nesta segunda-feira (23), no município de Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco.
Segundo informações repassadas à Polícia, o corpo de Evandro foi localizado dentro de uma piscina por um homem responsável pela limpeza do local.
A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia da 117ª Circunscrição de Bom Jardim. “As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso”, destacou a corporação.