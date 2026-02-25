Homem morre afogado em piscina em Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco

O corpo do homem que morreu afogado em piscina foi localizado nesta segunda-feira (23), pelo responsável de limpeza do local em Bom Jardim

Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)

Um homem de 32 anos, identificado como Evandro Erenildo da Silva, morreu após se afogar em uma piscina nesta segunda-feira (23), no município de Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações repassadas à Polícia, o corpo de Evandro foi localizado dentro de uma piscina por um homem responsável pela limpeza do local.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade da Delegacia da 117ª Circunscrição de Bom Jardim. “As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso”, destacou a corporação.

