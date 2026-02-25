Pernambuco anuncia contratação por seleção simplificada de 831 profissionais para área de saúde
A contratação temporária por seleção simplificada para Secretaria de Saúde de Pernambuco terá prazo de 24 meses, renovável pelo mesmo período; edital será publicado em breve
Publicado: 25/02/2026 às 07:46
Secretaria Estadual de Saúde (SES) (Foto: Arquivo/DP)
Através do decreto nº. 60.366, o governo de Pernambuco anunciou a contratação temporária de 831 profissionais para atuar na área da saúde, por Seleção Pública Simplificada.
A contratação é uma solicitação da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e terá o prazo de 24 meses, sendo prorrogável pelo mesmo período.
Os detalhes da seleção serão conhecidos via edital a ser publicado em conjunto com a Secretaria de Administração.
Os cargos/regimes e quantitativos de vagas estão assim definidos:
Analista em Saúde/Diarista - 59 vagas
Analista em Saúde/Plantonista - 67 vagas
Assistente em Saúde/Diarista - 133 vagas
Assistente em Saúde/Plantonista - 116 vagas
Cirurgião Bucomaxilo/Plantonista - 6 vagas
Médico/Diarista - 136 vagas
Médico/Plantonista - 314 vagas
Total geral - 831 vagas