Corpo sem vida é resgatado do mar de Pau Amarelo, em Paulista

Bombeiros foram acionados por populares que visualizaram o corpo no mar de Pau Amarelo, em Paulista

Pessoa foi resgatada sem vida do mar de Pau Amarelo, em Paulista (Reprodução)

Por volta das 10h desta quinta-feira (1), uma pessoa foi resgatada sem vida do mar de Pau Amarelo, em Paulista. Bombeiros foram acionados para ocorrência por populares que visualizaram o corpo, do sexo masculino, boiando perto de uma área com pedras.

Por meio de assessoria de imprensa, o Corpo de Bombeiros informou que a recuperação do corpo foi realizada pela equipe de mergulho. Relatos preliminares dão conta de que a vítima teria se envolvido em uma confusão antes de entrar no mar.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que está investigando o caso como "morte a esclarecer", sem indício de crime. A vítima ainda não foi identificada.