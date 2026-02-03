Criança de 4 anos morre após se afogar em piscina em sítio no Agreste
O caso da criança que morreu na piscina é investigado como "morte acidental". O fato aconteceu no fim de semana, em Toritama.
Publicado: 03/02/2026 às 07:51
Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)
Uma criança de 4 anos morreu após se afogar em uma piscina em um sítio, no Agreste de Pernambuco.
O caso é investigado pela Polícia Civil como “morte acidental”.
Ainda segundo a corporação, o afogamento da menina aconteceu na zona rural de Toritama, no fim de semana, e foi registrado na segunda (20), pela Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, na mesma região.
“A vítima, uma criança de 4 anos, deu entrada em uma hospital local após sofrer afogamento em um sítio na zona rural de Toritama. As diligências seguem até o esclarecimento do fato”, informou a polícia.
Como foi
Conforme informações repassadas para a polícia, a criança estava em um sítio com a família quando foi encontrada.
Ela foi ainda foi levada para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima.
A equipe médica tentou reanimá-la por cerca de 30 minutos após a menina dar entrada.
O corpo da criança seguiu para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Caruaru, também no Agreste.