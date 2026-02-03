Criança de 4 anos morre após se afogar em piscina em sítio no Agreste

O caso da criança que morreu na piscina é investigado como "morte acidental". O fato aconteceu no fim de semana, em Toritama.

Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)

Uma criança de 4 anos morreu após se afogar em uma piscina em um sítio, no Agreste de Pernambuco.

O caso é investigado pela Polícia Civil como “morte acidental”.



Ainda segundo a corporação, o afogamento da menina aconteceu na zona rural de Toritama, no fim de semana, e foi registrado na segunda (20), pela Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe, na mesma região.

“A vítima, uma criança de 4 anos, deu entrada em uma hospital local após sofrer afogamento em um sítio na zona rural de Toritama. As diligências seguem até o esclarecimento do fato”, informou a polícia.

Como foi

Conforme informações repassadas para a polícia, a criança estava em um sítio com a família quando foi encontrada.

Ela foi ainda foi levada para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima.

A equipe médica tentou reanimá-la por cerca de 30 minutos após a menina dar entrada.

O corpo da criança seguiu para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Caruaru, também no Agreste.