Moradores podem opinar sobre futuro do Metrô do Recife: veja como enviar dúvidas e sugestões

O prazo começou nesta sexta-feira (6) e segue até 23 de março, no site do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A população da Região Metropolitana já pode participar da consulta pública sobre o projeto de concessão do Metrô do Recife.

O prazo começou nesta sexta-feira (6) e segue até 23 de março, período em que qualquer cidadão pode enviar dúvidas, sugestões e contribuições para o modelo proposto.

A iniciativa faz parte das etapas para a concessão do sistema metroferroviário, que prevê cerca de R$ 4 bilhões em investimentos para modernização, compra de novos trens, reforma de estações e melhorias na infraestrutura.

Como participar pela internet

As contribuições devem ser enviadas diretamente ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável por conduzir a consulta pública.

Passo a passo:

1.Acesse o site do BNDES: www.bndes.gov.br/concessaometrorecife

2.Consulte os documentos e estudos disponíveis sobre o projeto.

3.Preencha o formulário de participação com sua dúvida, crítica ou sugestão.

4.Envie a contribuição dentro do prazo da consulta pública.

No portal, também é possível acessar perguntas frequentes, orientações e materiais técnicos que explicam os detalhes da concessão.

Audiência pública presencial

Além da participação online, a população poderá acompanhar e participar de uma audiência pública, que ocorre no dia 5 de março, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com as informações, a audiência terá como objetivo apresentar e esclarecer dúvidas.

O que será discutido

O projeto prevê a concessão do metrô por 30 anos, com investimentos federais nos primeiros cinco anos e gestão futura sob responsabilidade do Governo de Pernambuco, após a transição da CBTU para a concessionária.

A consulta pública é a etapa em que moradores, usuários do sistema, entidades e especialistas podem sugerir melhorias e apontar necessidades antes da finalização do edital.

A participação é aberta a qualquer interessado e não exige cadastro prévio além do preenchimento do formulário no site do BNDES.

Última visita da Governadora ao Metrô do Recife

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, acompanhou o ministro das Cidades, Jader Filho, em uma vistoria técnica ao Metrô do Recife, realizada na Estação Recife, no bairro de São José, área central da capital, no dia 16 de janeiro.

Durante a visita, o ministro reforçou que o processo de concessão do metrô deverá preservar os empregos dos trabalhadores e melhorar a qualidade do serviço prestado à população da Região Metropolitana do Recife.

Um dos principais anúncios feitos pela governadora foi a chegada de 11 trens seminovos para reforçar a operação.

Destes, cinco composições devem chegar em fevereiro, vindas de Belo Horizonte (MG), e outras seis até junho, de Porto Alegre (RS). Com a renovação da frota, os trens que não têm mais condições de uso serão retirados de circulação.

A governadora destacou ainda a gravidade dos problemas de mobilidade urbana enfrentados pela capital pernambucana e defendeu a urgência de investimentos no sistema. Segundo Raquel Lyra, muitos trabalhadores chegam a gastar entre duas horas e meia e três horas por dia em deslocamentos, o que impacta diretamente a qualidade de vida da população. A expectativa do governo é reduzir esse tempo e garantir um transporte mais eficiente.

Também foi anunciado que as obras de recuperação do metrô devem começar em até 30 dias. Os reparos considerados mais urgentes têm previsão de conclusão em seis meses.

Entre as intervenções previstas estão a troca de telhados, reformas em estações e melhorias em banheiros, além de outras ações de infraestrutura.