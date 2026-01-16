Obras no Metrô do Recife começam em 30 dias, diz ministro das Cidades

Jáder Filho participou, nesta sexta (16), de visita técnica com a governadora Raquel Lyra (PSD). Ele falou também em prazos para chegada de novos trens

O ministro das Cidades, Jáder Barbalho Filho e a governadora Raquel Lyra realizaram vistoria técnica no Metrô do Recife (Crysli Viana/ DP Foto)

As obras no Metrô do Recife vão começar num prazo de 30 dias e os reparos “mais urgentes” ficarão prontos em seis meses. As informações foram repassadas, nesta sexta (16), pelo ministro das Cidades, Jáder Barbalho Filho.

Ele e a governadora Raquel Lyra (PSD) realizaram vistoria técnica no sistema e concederam entrevista.

“A previsão é que nos próximos 30 dias a gente inicie já essas reformas. Esta semana, já deve estar sendo feita a liberação dos recursos, porque nós temos pressa, até porque a quadra da chuva vai se iniciar, então a gente quer é que as pessoas já nessa quadra não sofram mais, obviamente, com os problemas que vinham sofrendo anteriormente”, afirmou.

O ministro disse, ainda, que vários investimentos serão feitos, desde a troca de telhado e reforma de estações, além de obras nos banheiros.

Ainda segundo o ministro, serão trazidos para o Recife trens seminovos. “Para tirar esses trens hoje que não tem mais condição de uso, para que a gente possa primeiro pensar na segurança das pessoas”, afirmou.

Jáder Filho disse que os serviços, em parceria com o governo de Pernambuco, vão somar quase R$ 500 milhões, incluindo reformas, compra de trens e de dos novos ônibus, este ano.

Trens

O ministro informou, ainda, que serão trazidos para Pernambuco trens da antiga Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) de Belo Horizonte (MG) e da URB de Porto Alegre (RS). Ele explicou que o ainda será iniciado.

“Serão cinco composições de Belo Horizonte e seis que virão de Porto Alegre e chegarão até junho deste ano”, acrescentou.