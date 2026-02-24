Pernambuco registra quase 20 mil raios em três dias e supera total de fevereiro de 2025

Estado já soma mais de 63 mil descargas em fevereiro, número 20 vezes maior que o do mesmo período do ano passado

Chuva de raios (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Pernambuco registrou 19.037 raios entre a sexta-feira (20) e o domingo (22), volume superior ao total contabilizado em todo o mês de fevereiro de 2025, que teve 3.107 descargas atmosféricas.

Somente em fevereiro deste ano, o estado já acumula 63.040 raios, mais de 20 vezes acima do registrado no mesmo mês do ano passado. O aumento é mais intenso no Interior.

As descargas atmosféricas estão entre as principais causas externas de interrupções no fornecimento de energia, pois podem provocar desligamentos automáticos e danos à rede elétrica.

Diante do cenário, a Neoenergia Pernambuco informou que reforçou o monitoramento das condições climáticas e ampliou o número de equipes em campo, principalmente nas áreas mais afetadas. Profissionais do Litoral foram deslocados para o Agreste e devem permanecer até sexta-feira (27) ou até a normalização do clima.

A distribuidora orienta a população a evitar áreas abertas durante tempestades, não se abrigar sob árvores e manter distância de estruturas metálicas e da rede elétrica. Em caso de ocorrência, o contato deve ser feito pelos canais oficiais de atendimento.