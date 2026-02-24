Curso gratuito de Libras: Estado abre 5 mil vagas para novos alunos

Segundo a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE), a oferta de cinco mil novas vagas no curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras) é recorde

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (Foto: Reprodução/Google Street View)

Mais de cinco mil vagas para um curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais (Libras) descentralizado estão sendo ofertadas pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE). A oferta foi divulgada nesta terça (24).

Os interessados poderão se inscrever nesta quinta e sexta (26 e 27), nas sedes das Gerências Regionais de Educação (GREs), nas escolas estaduais que ofertam o curso ou nos links disponibilizados em alguns polos, de acordo com as orientações de cada regional – confira os locais aqui.

Para efetuar a inscrição, é necessário ter mais de 16 anos e apresentar, no ato da inscrição, RG, CPF, comprovante de residência e foto 3×4. Estudantes que pretendem se matricular em módulos intermediários ou avançados ainda devem levar o certificado do último nível cursado.

Segundo a Secretaria, a quantidade de vagas para novos alunos na modalidade presencial, o maior já ofertada. Além das vagas para os alunos do nível I, também são ofertadas vagas para continuidade nos níveis II, III e IV e para o curso de tradutor/intérprete de Libras.

Formação

As aulas começam no dia 2 de março. A formação completa é composta por quatro módulos. Em cada um deles, o estudante participará de uma aula por semana, durante cinco meses.

