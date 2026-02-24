'Casa de Mainha': projeto no Agreste de Pernambuco vence prêmio internacional de arquitetura

O projeto 'Casa de Mainha' é assinado pelo pernambucano Zé Vagner (Reprodução/Redes sociais )

Uma residência localizada em Feira Nova, no Agreste de Pernambuco, ganhou projeção internacional ao vencer o prêmio ArchDaily, um dos mais relevantes do setor no mundo. A casa, construída nos anos 1980 e reformada em 2025, fica a cerca de 80 quilômetros do Recife.

Batizado de Casa de Mainha, o projeto é assinado pelo arquiteto pernambucano Zé Vagner, de 34 anos. A reforma teve início em março de 2025 e foi realizada na casa onde ele vive com a mãe, a costureira Nalva, de 59 anos.

Ao falar sobre o significado do projeto nas redes sociais, Zé destacou o vínculo afetivo com o imóvel e a história da família. “Essa é a casa onde eu cresci”, afirmou. Segundo ele, a construção foi erguida “com as mãos dos meus pais, literalmente”, após o casamento dos dois, em 1984, quando levantaram a casa em adobe, cômodo por cômodo.

O arquiteto explicou que, como ocorre em muitas residências do interior, o imóvel foi ampliado ao longo dos anos sem planejamento técnico. Com o tempo, os espaços ficaram apertados, o calor excessivo passou a fazer parte da rotina e a casa se tornou desconfortável.

O trabalho da reforma foi desenvolvido com uma equipe reduzida e priorizou o uso de mão de obra e materiais locais, preservando a história do imóvel e a relação afetiva dos moradores com o espaço.

A Casa de Mainha foi inscrita no ArchDaily e passou pelo processo de curadoria da plataforma. O projeto foi o único representante brasileiro entre as 15 categorias do prêmio, cada uma composta por cinco finalistas.

Os vencedores foram definidos por meio de votação popular online e pela avaliação de um júri composto por especialistas em arquitetura. Ao longo da reforma, Zé Vagner compartilhou o processo nas redes sociais, publicando vídeos e imagens do antes e depois da obra, além de registros da rotina familiar. Atualmente, o perfil do arquiteto no Instagram soma mais de 400 mil seguidores.

Para Zé, a reforma vai além da arquitetura. “Esse não é só um projeto de reforma. É uma resposta”, disse. Segundo ele, o trabalho representa “a resposta que eu posso dar agora, como arquiteto, para o lugar onde tudo começou”.