Olinda oferece 530 vagas para cursos gratuitos de idiomas e tecnologia
As inscrições para os cursos gratuitos poderão ser feitas a partir desta quinta-feira (26), na sede do Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas (NTECI), no Varadouro, em Olinda
Publicado: 24/02/2026 às 12:18
Prefeitura de Olinda (Foto: Divulgação)
O Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas (NTECI), que tem a coordenação da Secretaria de Educação de Olinda, está ofertando 530 novas vagas para os cursos de Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol e Francês) e para área de Tecnologia (Microsoft Office, Manutenção e Montagem de Computadores, Programação Python, Manutenção e Montagem de Computadores com Abordagem em Games).
As inscrições poderão ser realizadas a partir desta quinta-feira (26), na sede do NTECI, localizada na Rua 15 de Novembro, n.º 135, no Varadouro.
As aulas serão iniciadas na segunda-feira, 2 de março, das 9h às 16h.
Os cursos estão disponíveis para pessoas a partir de 16 anos, com uma reserva de 100 vagas para pessoas com idade de 60+.
Confira os cursos e o número de vagas correspondente:
Idiomas:
Inglês – 120 vagas
Espanhol – 180 vagas
Francês – 60 vagas
Tecnologia:
Pacote Office – 60 vagas
Excel – 20 vagas
Computação Gráfica – 25 vagas
Manutenção e Montagem de Computadores – 25 vagas
Programação Python – 20 vagas
Manutenção e Montagem de Computadores com Abordagem em Games – 20 vagas
Os pré-requisitos e a duração para cada curso estão descritos no edital publicado no site da prefeitura.