Olinda oferece 530 vagas para cursos gratuitos de idiomas e tecnologia

As inscrições para os cursos gratuitos poderão ser feitas a partir desta quinta-feira (26), na sede do Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas (NTECI), no Varadouro, em Olinda

Prefeitura de Olinda (Foto: Divulgação)

O Núcleo de Tecnologia Educacional, Comunicação e Idiomas (NTECI), que tem a coordenação da Secretaria de Educação de Olinda, está ofertando 530 novas vagas para os cursos de Língua Estrangeira (Inglês, Espanhol e Francês) e para área de Tecnologia (Microsoft Office, Manutenção e Montagem de Computadores, Programação Python, Manutenção e Montagem de Computadores com Abordagem em Games).

As inscrições poderão ser realizadas a partir desta quinta-feira (26), na sede do NTECI, localizada na Rua 15 de Novembro, n.º 135, no Varadouro.

As aulas serão iniciadas na segunda-feira, 2 de março, das 9h às 16h.

Os cursos estão disponíveis para pessoas a partir de 16 anos, com uma reserva de 100 vagas para pessoas com idade de 60+.

Confira os cursos e o número de vagas correspondente:

Idiomas:

Inglês – 120 vagas

Espanhol – 180 vagas

Francês – 60 vagas

Tecnologia:

Pacote Office – 60 vagas

Excel – 20 vagas

Computação Gráfica – 25 vagas

Manutenção e Montagem de Computadores – 25 vagas

Programação Python – 20 vagas

Manutenção e Montagem de Computadores com Abordagem em Games – 20 vagas

Os pré-requisitos e a duração para cada curso estão descritos no edital publicado no site da prefeitura.

