Cenário de "O Agente Secreto", Praça do Sebo pode sofrer mudanças com projeto de concessão

Projeto do Distrito Guararapes, apresentado pela Prefeitura do Recife, prevê concessão de parte do Bairro de Santo Antônio à iniciativa privada por 30 anos; Praça do Sebo sofreria alterações; confira

Nova Praça do Sebo, em projeção do projeto de concessão do "Distrito Guararapes". (PCR/divulgação)

Cenário do filme “O Agente Secreto”, a tradicional Praça do Sebo, em Santo Antônio, pode sofrer mudanças com o projeto de concessão de parte do bairro à iniciativa privada por 30 anos.

Intitulada “Distrito Guararapes”, a iniciativa da Prefeitura do Recife sugere alterações na organização do comércio local e reconfiguração de locais históricos da cidade, mencionando inclusive a presença de lojas de luxo na área.

Assinado pelo escritório curitibano de arquitetura Jaime Lerner, o projeto prevê reformulação da Praça do Sebo, que existe há mais de 40 anos no local, a partir da implementação do conceito de Rua Portátil.

Elaborada por Jaime Lerner, a ideia consiste na instalação de novo mobiliário urbano, que permite acomodar, segundo o projeto, “pequenos cafés, livrarias, lojas de música, lojas de luxo, entre outros”, além dos sebos.

A Praça do Sebo seria alvo de intervenções inspiradas nos bouquinistes de Paris, conforme são conhecidos os livreiros da capital francesa, parte importante da identidade da cidade.

Atualmente cercada por bares populares e pelo comércio de rua, a praça é composta por 19 sebos, constituindo o principal espaço comercial de livros usados do Recife.

Nas projeções de apresentação do projeto, é possível observar que o espaço deverá ser organizado em torno de um canteiro central, ao redor do qual assentos de concreto poderão acomodar os visitantes.

Na área atualmente ocupada pelos bares vizinhos à praça, o projeto indica a existência de uma área com piso de madeira, com cobertura e novos postes.

Entorno

Localizada entre as Avenida Guararapes e Dantas Barreto, a praça terá seu entorno completamente transformado pelo projeto.

O “Distrito Guararapes” defende o reordenamento e a padronização do comércio de rua, composto por 446 pontos fixos e 200 pontos móveis.

Com foco em habitação, a proposta inclui retrofit de 12 edifícios voltados ao uso misto (habitação e comércio no térreo).

A previsão é a de que sejam construídas 873 unidades habitacionais de interesse social, com área média de 35 m2.

A Avenida Guararapes também deverá receber quiosques padronizados, calçadas mais largas e redesenho do piso, com a instalação de pisos táteis direcionais sobre uma composição de placas cimentícias de diferentes tons e pedras mineiras de cor escura.

O projeto faculta a manutenção dos paralelepípedos característicos da via.

Além disso, com a adesão ao projeto, o perfil viário da Guararapes seria alterado, com o retorno dos veículos individuais, que devem atender à nova demanda de moradores projetada para a área pela prefeitura.

“O acesso ao Distrito Guararapes deve, portanto, ser realizado e incentivado por meio do transporte público e mobilidade ativa. Como já mencionado anteriormente, é primordial pensar na melhor integração e capacidade do BRT, linhas de ônibus e metrô”, ressalta a proposta.

Outras alterações importantes incluem a reconfiguração da Praça da Independência, popularmente conhecida como Praça do Diario. “A proposta reconfigura a Praça em duas partes”, diz o projeto.

De um lado, a Praça triangular possui uma vegetação existente com vista para a Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento e Santo Antônio.

“Do outro lado da Rua Eng. Ubaldo Gomes de Matos, o formato do seu desenho original é recuperado e transformado em uma área ampla para circulação e eventos, sem interferências visuais ou elementos que comprometam sua configuração”, segue o texto.



Passo a passo



De acordo com a prefeitura, durante o período de vigência contratual, o Distrito Guararapes contará com investimentos da ordem de R$ 300 milhões.

A proposta inicial já foi submetida a uma consulta pública, entre os dias 6 de outubro e 4 de novembro. Neste período, foi realizada uma audiência pública, em 29 de outubro.



Com o fim da consulta pública, a prefeitura deve definir um projeto final a ser encaminhado para a avaliação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE).

Por meio de sua assessoria, o órgão informou que ainda não recebeu o documento. A licitação só pode ser aberta com a aprovação da corte de contas.

