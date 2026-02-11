Estado abre mais de 4 mil vagas para cursos gratuitos de capacitação

Os cursos gratuitos de capacitação serão ministrados pela Escola de Governo e Administração Pública (Egape), vinculada à Secretaria de Administração do Estado (SAD); as inscrições vão até a próxima quarta-feira (18)

Secretaria da Administração do governo do estado de Pernambuco (DIVULGAÇÃO/SAD)

A Secretaria de Administração do Estado (SAD) está abrindo 4.030 vagas para 25 cursos gratuitos ministrados pela Escola de Governo e Administração Pública (Egape).

Embora os cursos sejam direcionados aos servidores públicos estaduais e municipais, qualquer pessoa pode participar.

As capacitações estão organizadas nas modalidades presencial (180 vagas) e educação a distância (EaD), incluindo os formatos ao vivo (50 vagas), com tutoria (300 vagas) e autoinstrucionais (3.500 vagas).

As inscrições estão abertas até o dia 18 de fevereiro e podem ser realizadas por meio do site da instituição.

Entre as capacitações oferecidas neste mês, destacam-se os cursos:

“Excelência no Atendimento ao Público”, que ensina técnicas de comunicação e de conexão com o cidadão;

“Sistema PE-Integrado - Módulo de Contratos”, voltado ao fluxo da solicitação de geração de contratos e à correta utilização do sistema PE-Integrado;

“Estrutura Organizacional: organograma, chefias e regulamentos”, que aborda a elaboração de minutas de atos e decretos, além da identificação e interpretação da legislação do órgão ao qual o servidor está lotado.

O curso é indicado para quem atua ou tem interesse nas áreas de Gestão de Pessoas, Gabinetes e Normatização.

A Egape pretende coordenar e executar o Programa de Educação Corporativa, oferecendo qualificações presenciais e a distância (EaD) para servidores estaduais e municipais, empregados públicos da administração direta e indireta, além do público.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (81) 3183-8025 (Coordenação Pedagógica).

