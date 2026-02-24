UPE abre inscrições para seleção simplificada com 387 vagas e salário chegando a mais de R$ 12 mil

O edital da seleção simplificada da UPE foi publicado nesta terça-feira (24) e prevê a contratação de 387 profissionais de nível médio e superior para atuação no Complexo Hospital Universitário

Entre os mais de 70 mil inscritos, 34.324 irão realizar o SSA1, 21.659 participarão do SSA2 e 14.416 concorrerão às 1.810 vagas, distribuídas em 58 cursos da UPE, pelo SSA3. (Foto: Divulgação / UPE)

A Secretaria de Administração e a Reitoria da Universidade de Pernambuco publicaram, no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (24), edital para a Seleção Pública Simplificada.

São 387 vagas para profissionais, de nível superior e médio, que irão atuar no Complexo Hospitalar Universitário da UPE.

A inscrição, que está aberta a partir da publicação do edital, será realizada pelo endereço eletrônico da universidade.

A seleção prevê prazo de contratação por 24 meses, sendo prorrogável pelo mesmo período.

Conforme o edital, as vagas para profissionais de saúde são para o nível médio, ou técnico, com remuneração de R$ 1.621,00, no regime diarista de 30h semanais.

Já para os de nível superior, a variação é maior, dependendo do regime, diarista ou plantonista, e do cargo e da função a serem desempenhados, variando entre R$ 1.667,98 e R$ 12.366,61.

Para mais informações, acesse o edital no site da UPE.

Confira as funções/especialidades oferecidas no processo Seleção Publica Simplificada:

Nível Médio:

ATENDENTE EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

TÉCNICO EM SÁUDE BUCAL

TÉCNICO EM RADIOTERAPIA

Nível Superior:

CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL

ODONTÓLOGOFARMACÊUTICOODONTÓLOGO ENDODONTISTA

ODONTÓLOGO PERIODONTISTA

ODONTÓLOGO ESTOMATOLOGISTA

ODONTÓLOGO

MÉDICO CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICOMÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO

MÉDICO CLÍNICO GERAL

MÉDICO DERMATOLOGISTA

MÉDICO ENDOSCOPISTA

MÉDICO ECOENDOSCOPIA

MÉDICO INFECTOLOGISTA PEDIÁTRICO

MÉDICO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO

MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO

MÉDICO ONCOLOGISTA PEDIÁTRICO

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

MÉDICO

MÉDICO PATOLOGISTA

MÉDICO PEDIATRA

MÉDICO RADIOLOGISTA GERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA

UPE abre inscrições para seleção simplificada com salário chegando a mais de R$ 12 mil





O edital da seleção simplificada da UPE foi publicado nesta terça-feira (24) e prevê a contratação de 387 profissionais de nível médio e superior para atuação no Complexo Hospital Universitário







A Secretaria de Administração e a Reitoria da Universidade de Pernambuco publicaram, no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (24), edital para a Seleção Pública Simplificada.





São 387 vagas para profissionais, de nível superior e médio, que irão atuar no Complexo Hospitalar Universitário da UPE.





A inscrição, que está aberta a partir da publicação do edital, será realizada pelo endereço eletrônico da universidade www.upenet.com.br.





A seleção prevê prazo de contratação por 24 meses, sendo prorrogável pelo mesmo período.





Conforme o edital, as vagas para profissionais de saúde são para o nível médio, ou técnico, com remuneração de R$ 1.621,00, no regime diarista de 30h semanais.





Já para os de nível superior, a variação é maior, dependendo do regime, diarista ou plantonista, e do cargo e da função a serem desempenhados, variando entre R$ 1.667,98 e R$ 12.366,61.





Para mais informações, acesse o edital no site da UPE.





Confira as funções/especialidades oferecidas no processo Seleção Publica Simplificada:





Nível Médio:





ATENDENTE EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

TÉCNICO EM SÁUDE BUCAL

TÉCNICO EM RADIOTERAPIA





Nível Superior:





CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL

ODONTÓLOGOFARMACÊUTICOODONTÓLOGO ENDODONTISTA

ODONTÓLOGO PERIODONTISTA

ODONTÓLOGO ESTOMATOLOGISTA

ODONTÓLOGO

MÉDICO CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICOMÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO

MÉDICO CLÍNICO GERAL

MÉDICO DERMATOLOGISTA

MÉDICO ENDOSCOPISTA

MÉDICO ECOENDOSCOPIA

MÉDICO INFECTOLOGISTA PEDIÁTRICO

MÉDICO INTENSIVISTA PEDIÁTRICO

MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO

MÉDICO ONCOLOGISTA PEDIÁTRICO

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

MÉDICO

MÉDICO PATOLOGISTA

MÉDICO PEDIATRA

MÉDICO RADIOLOGISTA GERAL, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA









A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, e a REITORA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO, no uso das suas atribuições e, tendo em vista a autorização contida no Decreto nº 60.362, de 20 de fevereiro de 2026, publicado no D.O.E. de 21 de fevereiro de 2026, bem como na deliberação AD REFERENDUM nº 006, de 27 de janeiro de 2026, da Câmara de Políticas de Pessoal – CPP; RESOLVEM:





I. Abrir seleção pública simplifi cada visando à contratação temporária de 387 (trezentos e oitenta e sete) profi ssionais de nível superior e médio para atuação no Complexo Hospitalar Universitário da UPE, para a função constante no item 3.14 do Anexo Único desta Portaria.





II. Determinar que a Seleção Pública Simplifi cada de que trata o item anterior terá prazo de validade de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogável por até igual período, a contar da homologação do resultado fi nal, publicada no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.





III. Estabelecer que é da responsabilidade do Instituto de Apoio à Fundação Universidade de Pernambuco, a criação de todos os instrumentos necessários para inscrição, avaliação curricular, recebimento dos recursos, elaboração e divulgação dos resultados, além de todos os comunicados que se fi zerem necessários.





IV. Instituir a Comissão Coordenadora do certame, responsável pela elaboração das normas e pelo acompanhamento da execução do processo seletivo, fi cando, desde já, designados os seguintes membros, sob a presidência da primeira





1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES





1.1. O processo Seletivo Simplifi cado de que trata esta Portaria Conjunta visa à contratação de 387 (trezentos e oitenta e sete) profi ssionais de nível superior e médio para atuação no Complexo Hospitalar Universitário da UPE.





1.2. As regras do certame são disciplinadas por este Edital e respectivos Anexos, que dele são partes integrantes, para todos os efeitos, e devem ser fi elmente observados.





1.3. O processo seletivo será realizado em única etapa eliminatória e classifi catória, denominada de Avaliação Curricular, conforme descrito no item 8 deste edital.





1.4. Para a divulgação dos atos advindos da execução deste processo seletivo será utilizado o endereço eletrônico www.upenet.com.br, devendo o resultado fi nal ser homologado através de Portaria Conjunta SAD/UPE a ser publicada no Diário Ofi cial do Estado.





1.4.1. Sem prejuízo do disposto no item anterior poderão ser usados jornais de ampla circulação, como forma suplementar de divulgação do processo seletivo, devendo a homologação do resultado fi nal do certame ser publicada através de Portaria Conjunta SAD/UPE no Diário Ofi cial do Estado de Pernambuco.





2. DAS VAGAS





2.1 As vagas destinadas à Seleção Pública serão exercidas na área da saúde do Complexo Hospitalar Universitário da Universidadede Pernambuco - UPE, devendo ser preenchidas respeitadas a ordem de classifi cação constante da homologação do resultado fi nal da Seleção.





2.1.1 Antes de realizar a inscrição, o interessado deverá certifi car-se das atribuições, requisitos específi cos da função, jornada de trabalho, conforme previsto no Anexo I deste Edital.





2.1.2 Para ocupar possíveis vagas que surjam durante o período de validade da Seleção, por desistências, rescisões ou criação de novas vagas, poderão ser convocados candidatos aprovados não inicialmente classifi cados, respeitando-se o quantitativo de vagas reservadas para pessoas com defi ciência e observando-se sempre a ordem decrescente de notas.





3. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA





3.1. Do total de vagas por especialidade oferecidas neste edital, 5% (cinco por cento) serão reservadas para pessoas com defi ciência, em conformidade com o que assegura o artigo 97, inciso VI, alínea “a”, da Constituição do Estado de Pernambuco.





3.1.1 A primeira vaga reservada às pessoas com defi ciência surge após a 1ª convocação; a segunda vaga reservada às pessoas com defi ciência surge após a 20ª convocação, e assim sucessivamente.





3.2. Serão consideradas pessoas com defi ciência aquelas que se enquadrem no art. 2º da Lei Estadual nº 14.789, de 1º de outubro de 2012; no § 1º e § 2º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); Lei Federal Nº 14.768, datada de 22 de dezembro de 2023; Lei Federal nº 15.176, de 23 de julho de 2025; Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e na Lei Federal nº 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Defi ciência e seu Protocolo Facultativo, ratifi cados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009 e Lei nº 13.146/2015.





3.3. Os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas para pessoas com defi ciência deverão, no ato de inscrição, declarar essa condição e especifi car o tipo de sua defi ciência.





3.4. Os candidatos que se declararem pessoas com defi ciência participarão do certame em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, local e horário das avaliações, critérios de aprovação e à nota mínima exigida.





3.5. O candidato que não declarar no ato de inscrição ser pessoa com defi ciência fi cará impedido de concorrer às vagas reservadas, porém, disputará as vagas de classifi cação geral.





3.6. A classifi cação e aprovação do candidato não garantem a ocupação da vaga reservada às pessoas com defi ciência, devendo ainda, quando convocado, submeter-se a Perícia Médica que será promovida pela Gerência Geral de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado (GGSAST) - da Secretaria de Administração (SAD).





3.7. No dia e hora marcados para a realização do exame pericial, o candidato deve apresentar o laudo médico atualizado, com validade de 12 (doze) meses contados a partir da data do agendamento para Perícia Médica, conforme Anexo III (Declaração de Defi ciência) deste Edital, atestando a espécie e o grau ou nível da defi ciência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi cação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da defi ciência.





3.7.1. Excetua-se do prazo indicado no item 3.7, o laudo médico pericial enquadrado no art. 14-B da Lei Estadual nº 14.789/2012.





3.8. A Gerência Geral de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado - da Secretaria de Administração, decidirá, motivadamente, sobre a qualifi cação do candidato enquanto pessoa com defi ciência, observando obrigatoriamente os critérios estabelecidos pelo item 3.2, deste edital.





3.9. O candidato que após a Perícia Médica não for considerado pessoa com defi ciência terá seu nome excluído da lista de classifi cados para as vagas reservadas. No entanto, permanecerá na lista de classifi cação para as vagas de concorrência geral.





3.10. O candidato que concorrer às vagas de pessoas com defi ciência que, no decorrer do desempenho de suas funções, apresentar incompatibilidade da defi ciência com as atribuições da função terá seu contrato rescindido.





3.11. Da decisão da Perícia Médica caberá recurso administrativo, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data do seu recebimento pelo candidato, devendo o requerimento de recurso ser protocolado no mesmo local determinado para apresentação dos documentos para contratação, conforme disposto no item 12.3 deste edital.





3.12. As vagas reservadas às pessoas com defi ciência que não forem preenchidas por falta de candidatos, por reprovação nas avaliações ou por decisão da Perícia Médica, depois de transcorridos os respectivos prazos recursais, serão preenchidas pelos demais candidatos da concorrência geral, observada a ordem de classifi cação.





3.13. Após a admissão, o candidato não poderá utilizar-se da defi ciência que lhe garantiu a reserva de vaga no certame para justifi car a concessão de licença ou aposentadoria por invalidez. Ressalva-se, também, a impossibilidade de readaptação, exceto nos casos em que ocorrer eventual agravamento da defi ciência





4. DAS INSCRIÇÕES





4.1. A inscrição será realizada pelo endereço eletrônico www.upenet.com.br, no prazo estabelecido no Anexo II.





4.2. Para fi ns do processo de inscrição, são exigidas cópias dos seguintes documentos:a) Documento de identidade com foto;b) CPF;c) Comprovante de residência emitido em seu nome;d) Certidão de quitação Eleitoral;e) Certifi cado de reservista ou dispensa de incorporação militar, se do sexo masculino;f) Sexo;g) Data de Nascimento;h) Nacionalidade;i) Endereço completo;j) Telefone;k) E-mail;l) Estado Civil





4.2.1. Serão considerados documentos de identidade:





Carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identifi cação e pelo Corpo de Bombeiros Militar e Polícias Militares, carteiras expedidas pelos Órgãos fi scalizadores de exercício profi ssional (ordens, conselhos, etc.), passaporte, certifi cado de reservista, carteiras funcionais do Ministério Público, carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). Para validação como documento de identidade, o documento deve se encontrardentro do prazo de validade, caso haja.4





.4. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea



