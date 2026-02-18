Incêndio atinge apartamento em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Bombeiros foram acionados por volta das 13h desta quarta (18), para a ocorrência de um incêndio em um apartamento no Edifício Arruar, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Edifício Arruar é localizado na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio atingiu um apartamento em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na tarde desta terça (18). Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas saindo pela janela do quinto andar do Edifício Arruar.

Ninguém ficou ferido, segundo nota do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

A corporação divulgou, ainda, que foi acionada por volta das 13h, e mobilizou cinco viaturas, entre unidades de combate a incêndio, salvamento, resgate e comando operacional.

Controle

A situação foi controlada, por volta das 14h, divulgaram os bombeiros: “As equipes realizaram a extinção do fogo e o rescaldo, garantindo a eliminação de focos remanescentes e a segurança do local”.

As chamas causaram danos parciais ao imóvel, principalmente em um dos quartos. Informações sobre a causa do incêndio não foram divulgadas.