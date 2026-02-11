Cabine de caminhão pega fogo na BR-232, em Moreno, no Grande Recife

O fogo consumiu a cabine do caminhão, na BR-232, e foi apagado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta quarta (11)

Cabine do caminhão pegou fogo na BR-232 na manhã desta quarta (DIVULGAÇÃO/PRF)

A cabine de um caminhão pegou fogo, na manhã desta quarta-feira (11), na BR-232, no município de Moreno, no Grande Recife. Não houve feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe foi acionada, por volta das 7h, para atender a um sinistro no km 21,5 da BR-232, em Moreno, no sentido interior do estado.

O motorista de um caminhão que seguia pela rodovia percebeu que saía fumaça do motor. Ele parou o veículo no acostamento da pista e desembarcou.

O fogo consumiu a cabine do caminhão e foi apagado pelo Corpo de Bombeiros. O semirreboque, ou carroceria. não foi atingido.

O trecho da BR-232 está totalmente liberado.

