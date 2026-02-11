Adolescente de 13 anos morre e duas pessoas ficam feridas em ataque a tiros em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

O ataque a tiros que matou a adolescente de 13 anos aconteceu na noite desta terça-feira (10), no bairro Centenário, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)



Uma adolescente de 13 anos foi morta e duas pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros na noite da terça-feira (10), na Rua Professora Maria Vitorino, no bairro Centenário, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a polícia, a jovem estava sentada em uma cadeira de balanço com o namorado, de 17 anos, no colo, e ao lado de um homem identificado como Bruno Nunes da Silva, de 26 anos, quando um carro se aproximou e um dos ocupantes efetuou diversos disparos contra o trio.

A adolescente foi atingida por um tiro no pescoço. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Regional do Agreste, mas morreu após dar entrada na unidade.

O namorado da vítima foi atingido por pelo menos quatro disparos, enquanto Bruno Nunes foi baleado na panturrilha. Os dois foram socorridos para o mesmo hospital e permanecem internados.

De acordo com a polícia, os dois homens possuem passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas. A principal linha de investigação aponta que o ataque pode ter relação com disputa territorial ligada ao tráfico de drogas na região.

O caso registrado como homicídio consumado e tentativa de duplo homicídio no bairro do Centenário, está sendo investigado pela 14ª Delegacia de Caruaru.

“As investigações seguem em andamento” , informou a Polícia Civil de Pernambuco.

