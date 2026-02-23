Marron Brasileiro faz apelo para que devolvam celular perdido na Drilha de João Gomes: "É meu instrumento de trabalho"

Segundo o texto das redes sociais, publicado neste domingo (22), Marron Brasileiro afirma que o "celular foi perdido ou possivelmente roubado" após participação na Drilha de João Gomes, no Recife

O cantor e compositor Marron Brasileiro publicou um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo para que devolvam o seu celular que foi perdido durante a Drilha de João Gomes, realizada neste domingo (22), na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

Segundo o texto da publicação, Marron Brasileiro, que foi uma das atrações a subir no trio elétrico junino, afirma que o celular foi” perdido ou possivelmente roubado”.

“Eu estou aqui para fazer um pedido pra vocês. Eu tava hoje cantando com o João Gomes, lá na Rua da Aurora, e dei falta do meu iPhone. Eu já sei onde ele tá, porque o meu iPhone aparece a localização em qualquer lugar do planeta. A gente viaja pro mundo todo e ele vai aparecer. Onde você for levar ele, ele vai aparecer”, afirmou o cantor em vídeo publicado neste domingo (22).

Ainda segundo o cantor, a localização do dispositivo que aparecia no momento em que ele gravou o vídeo foi a Rua São Sebastião, situada no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife.

“Peço encarecidamente que você, que achou o meu celular, ligue ele, porque é o meu instrumento de trabalho, tá? E eu vou ligar, entrar em contato para a gente vá pegar o celular de volta, sem problema nenhum”, ressaltou Marron Brasileiro.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a ocorrência, por meio da Delegacia de Prazeres, como furto a transeuntes.

Ainda segundo a PCPE, as investigações foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso.