Vivemos em uma 'sociedade do cansaço' e é hora de pensar no bem-estar das pessoas, diz Lula

O petista afirmou que o Brasil tem muito que aprender com a Coreia, como a apostar no Estado como indutor de setores estratégicos

Presidente Lula com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung (JEON HEON-KYUN / POOL / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira, 23, que o mundo vive numa "sociedade do cansaço" e que, com tecnologia é possível aumentar a produtividade das empresas e pensar no bem-estar das pessoas. Ele discursou no encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Coreia do Sul, em Seul.

"O filósofo coreano Byung Chul Han diz que vivemos em uma 'sociedade do cansaço', em que a pressão pelo desempenho afeta o equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional. Estamos discutindo, no Brasil, o fim da chamada jornada 6x1, para assegurar que o trabalhador tenha dois dias de descanso semanal" disse. "A tecnologia nos permitiu atingir níveis inimagináveis de produtividade. É hora de pensar no bem-estar das pessoas", completou.

O petista afirmou que o Brasil tem muito que aprender com a Coreia, como a apostar no Estado como indutor de setores estratégicos, e citou diversos campos onde os dois países podem estabelecer parcerias como o dos cosméticos e o da cultura.

"Nos anos 90, enquanto o Brasil se rendeu ao receituário neoliberal, a Coreia continuou apostando no papel indutor do Estado em setores estratégicos. Nenhum país que chegou atrasado à corrida industrial conseguiu subir a escada do desenvolvimento sem políticas públicas robustas", declarou.

Citando empresas coreanas que investem no Brasil, Lula disse que o País tem segurança jurídica, previsibilidade, matriz energética limpa e muitas oportunidades. "Do funk brasileiro ao K-Pop, de "Parasita" a "Agente Secreto", das telenovelas aos K-Dramas, nossa música e nossa produção audiovisual estão conquistando os quatro cantos do mundo. Parcerias nessa área são garantia de sucesso", disse.