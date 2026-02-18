Bloco de carnaval com poucos foliões chama atenção em Moreno

Agremiação de carnaval reuniu apenas 23 pessoas que acompanharam o cortejo pelas ruas de Moreno

Bloco Bora Bora, em Moreno, teve baixa adesão (Foto: Reprodução/Instagram)

Um bloco realizado em Moreno, no Grande Recife, chamou atenção nas redes sociais após registrar baixa participação de foliões durante desfile na terça-feira de carnaval (17). A agremiação reuniu apenas 23 pessoas acompanhando o cortejo.

O bloco contou com trio elétrico, abadás, apresentações de brega funk e a presença de “musas”, mas vídeos divulgados nas redes mostram o público reduzido, o que gerou comentários irônicos de internautas, que afirmaram haver mais policiais do que foliões no evento.

As imagens que viralizaram exibem cerca de 10 integrantes sobre o trio elétrico, entre cantores, organizadores e representantes do bloco. Já na chamada “pipoca”, além dos 23 participantes, apareciam um guarda municipal ao lado da viatura do grupamento e policiais militares responsáveis pela segurança.

Antes da saída, a organização chegou a convocar o público pelas redes sociais, informando que a concentração já havia começado e convidando moradores a participarem do desfile pelas principais avenidas da cidade. Mesmo com os chamados, a adesão ficou abaixo do esperado.

Bloco avalia os próximos passos

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco o bloco Bora Bora afirmou que "se esforçou o suficiente para tudo acontecer da melhor forma possível" mas que não teve público. "Fizemos o melhor que conseguimos no horário que nos foi disponibilizado, podemos ter errado em alguma coisa que não agradou o público, mas nós tentamos." O bloco ainda disse que avalia os próximos passos para atrair mais público.



Em publicação nas redes sociais, um integrante do bloco “Bora Bora” reconheceu a frustração com a pouca presença do público, mas destacou a importância de valorizar as tradições culturais do município.

“Infelizmente, não tivemos o público que esperávamos e isso foi um pouco decepcionante para todos os envolvidos. Gente, é importante lembrar que as festas e tradições da nossa cidade são feitas por e para a comunidade. É fundamental que valorizemos e apoiemos esses eventos, pois são parte da nossa identidade e cultura”, escreveu.

Segundo o representante, apesar da decepção, a equipe celebrou a realização do desfile e agradeceu aos participantes. Ela afirmou que pretende continuar promovendo o evento nos próximos carnavais.

“Agradecemos a todos que compareceram e se divertiram, mas é um pouco triste ver que não tivemos mais apoio. Vamos fazer um esforço para valorizar e apoiar as festas da nossa cidade, tá?”, destacou.

A integrante ainda disse que importava o fato do bloco ainda conseguir sair nas ruas da cidade, ainda que com pouca adesão. “O que nos importa é nunca desistir porque não foi em vão que chegamos a 3 anos do bora bora”.

