Motociclista morre após colidir contra poste na Zona Norte do Recife

Acidente ocorreu na madrugada deste sábado, nas proximidades do Hospital Agamenon Magalhães, em Casa Amarela

A colisão foi registrada por volta das 04h50 deste sábado (21). O motociclista não resistiu (Foto: Cortesia)

Um motociclista morreu após colidir contra um poste na Rua Desembargador Góes Cavalcante, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, na madrugada deste sábado (21).

O acidente ocorreu por volta das 04h50 nas proximidades do Hospital Agamenom Magalhães.

Segundo informações preliminares, o homem, que ainda não foi identificado, teria perdido o controle da motocicleta.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência, mas, ao chegar ao local, a equipe constatou que o homem já estava em óbito.

Em nota, a corporação informou que o corpo foi deixado aos cuidados das autoridades competentes.

Até a última atualização desta matéria, a Polícia Militar e a Polícia Civil não haviam retornado os pedidos de posicionamento sobre o caso.

